Ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak? Bakan'dan açıklama geldi

Öğretmenlere yönelik ara tatil seminer sürecinin ayrıntıları belli oldu.Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ara tatil öğretmen seminerlerinin tarihini hatırlattı. Peki, ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak?

Ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak? Bakan'dan açıklama geldi - 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi.

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Ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak? Bakan'dan açıklama geldi - 2

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.

Ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak? Bakan'dan açıklama geldi - 3

Attıkları tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Tekin, "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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