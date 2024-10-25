Ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak? Bakan'dan açıklama geldi

Attıkları tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Tekin, "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.