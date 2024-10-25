Ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak? Bakan'dan açıklama geldi
Öğretmenlere yönelik ara tatil seminer sürecinin ayrıntıları belli oldu.Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ara tatil öğretmen seminerlerinin tarihini hatırlattı. Peki, ara tatil öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Seminerler online mı olacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi.