Ara tatil takvimi: 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak?

Birinci dönem ve ikinci dönem ara tatil tarihleri eğitim öğretim takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Yılın ilk ara tatili 14 Kasım 18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise nisan ayında başlayacak, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi ile okulların kapanış tarihi de paylaşılmıştı.
Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili süreci başlayacak. 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.