Ara tatil takvimi: 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak?

Ara tatil takvimi için geri sayım sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından 15 tatil süresi uzatılmıştı. Deprem bölgesi dışında kalan 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılmıştı, 10 ilde ise okullar kademeli olarak açılıyor. Peki, 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak?

Ara tatil takvimi: 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak? - 1

Birinci dönem ve ikinci dönem ara tatil tarihleri eğitim öğretim takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Yılın ilk ara tatili 14 Kasım 18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise nisan ayında başlayacak, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil takvimi: 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak? - 2

ARA TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil takvimi: 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak? - 3

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi ile okulların kapanış tarihi de paylaşılmıştı.

Ara tatil takvimi: 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak? - 4

Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili süreci başlayacak. 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

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