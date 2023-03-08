Ara tatil takvimi: 2. ara tatil (nisan) ne zaman başlayacak?

Birinci dönem ve ikinci dönem ara tatil tarihleri eğitim öğretim takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Yılın ilk ara tatili 14 Kasım 18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Bu yılın ikinci ara tatilil ise nisan ayında başlayacak, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.