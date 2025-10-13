Ara tatil takvimi MEB 2025-2026: İlk ara tatil (Kasım ara tatili) ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimine ilişkin ayrıntılar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Okulların açılmasıyla birlikte gözler şimdi de kasım ayındaki ilk ara tatil tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında kasım ara tatili için tarih belli oldu. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihleri.

Ara tatil takvimi MEB 2025-2026: İlk ara tatil (Kasım ara tatili) ne zaman başlayacak? - 1

Milyonlarca öğrenci tarafından her yıl eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri heyecanla bekleniyor. Bu yıl da yani 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, kış döneminde kısa bir tatil için plan yapacak öğrenciler ara tatil tarihlerini MEB üzerinden takip ediyor. Peki, kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil takvimi MEB 2025-2026: İlk ara tatil (Kasım ara tatili) ne zaman başlayacak? - 2

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda ilk ara tatil bu yıl 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatil takvimi MEB 2025-2026: İlk ara tatil (Kasım ara tatili) ne zaman başlayacak? - 3

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

8 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

9 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

10 Kasım Pazartesi (ara tatil)

11 Kasım Salı (ara tatil)

12 Kasım Çarşamba (ara tatil)

13 Kasım Perşembe (ara tatil)

14 Kasım Cuma (ara tatil)

15 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

16 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

Ara tatil takvimi MEB 2025-2026: İlk ara tatil (Kasım ara tatili) ne zaman başlayacak? - 4

YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER