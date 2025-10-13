Ara tatil takvimi MEB 2025-2026: İlk ara tatil (Kasım ara tatili) ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimine ilişkin ayrıntılar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Okulların açılmasıyla birlikte gözler şimdi de kasım ayındaki ilk ara tatil tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında kasım ara tatili için tarih belli oldu. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte MEB takvimine göre ara tatil tarihleri.
Milyonlarca öğrenci tarafından her yıl eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri heyecanla bekleniyor. Bu yıl da yani 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, kış döneminde kısa bir tatil için plan yapacak öğrenciler ara tatil tarihlerini MEB üzerinden takip ediyor. Peki, kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman başlayacak?