Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Ara tatil tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, kasım ve nisan aylarında toplamda 2 kez ara tatil yapacak. Peki, ara tatil tarihleri ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlayacak?
2024-2025 ara tatil tarihleri, yoğun ders ve sınav temposuyla boğuşan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda da kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2024-2025 ara tatil ne zaman başlayacak?