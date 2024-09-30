Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2024-2025 ara tatil tarihleri, yoğun ders ve sınav temposuyla boğuşan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda da kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2024-2025 ara tatil ne zaman başlayacak?