Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ara tatil tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, kasım ve nisan aylarında toplamda 2 kez ara tatil yapacak. Peki, ara tatil tarihleri ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 1

2024-2025 ara tatil tarihleri, yoğun ders ve sınav temposuyla boğuşan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda da kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2024-2025 ara tatil ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 2

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 4

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Ara tatil tarihleri 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - 5

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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