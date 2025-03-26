Ara tatil uzatılacak mı, ikinci dönem ara tatili 9 gün mü? 2025 MEB Okullarda ara tatil ne zaman başlayacak?
İkinci dönem ara tatili bu yıl Ramazan Bayramı’na denk gelirken gözler ara tatil süresine çevrildi. Özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlaması yapacaklar, Ramazan Bayramı’nı değerlendirmek istiyor. Memurlar, özel sektör çalışanları ise ara tatil süresine göre hareket edecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Okullar ara tatil sebebiyle bu hafta cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verecek. Peki Ara tatil uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? İşte, okulların kapalı olacağı tarihler…
Okullarda ara tatil için geri sayım başlarken MEB’in çalışma takvimi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem 9 Eylül’de çalan ders ziliyle başladı. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılrken ardından 15 günlük yarıyıl tatili tamamlandı. İkinci ara tatil ise Mart ayının sonunda başlıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise ara tatil tarihlerine odaklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci ara tatille molaya gidecek. Ardından ise okullarda bu eğitim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Peki Ara tatil 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, detaylı çalışma takvimi…