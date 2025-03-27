Ara tatilde karne verilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili 28 Mart Cuma günü çalacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak. Peki, ara tatilde karne verilecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline başlayacak. Ara tatil öncesi en çok merak edilen konulardan biri de ara tatilde karne verilip verilmeyeceği oldu.