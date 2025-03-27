Ara tatilde karne verilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline başlayacak. Ara tatil öncesi en çok merak edilen konulardan biri de ara tatilde karne verilip verilmeyeceği oldu.