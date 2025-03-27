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Ara tatilde karne verilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili 28 Mart Cuma günü çalacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak. Peki, ara tatilde karne verilecek mi?

Ara tatilde karne verilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline başlayacak. Ara tatil öncesi en çok merak edilen konulardan biri de ara tatilde karne verilip verilmeyeceği oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatilde karne verilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı - 2

ARA TATİLDE KARNE VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre öğrencilere karne dağıtımı yarıyıl (15 tatil) ve yaz tatili öncesinde yapılıyor.

Dolayısıyla uygulanacak ara tatillerde öğrencilere karne verilmeyecek.

Ara tatilde karne verilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı - 3

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine 28 Mart'ta girecek.

Ara tatilde karne verilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı - 4

2024-2025 DÖNEM BİTİŞ TARİHİ

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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