Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları)
Asgari ücret zammında son durum, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanan asgari ücretin, yeni yılda yüzde kaç oranında zamlanacağı merak edilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplanın yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? İşte asgari ücret zammıyla ilgili gündemden son haberler.
2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili gündemdeki son haberler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi 2025 ocak ayının ilk günlerinde yeni asgari ücret zammı belli olacak. Çalışan milyonlarca kişi ise 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantı tarihini merak etmeye başladı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte ocak ayı zammı için olası zam senaryoları.