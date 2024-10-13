Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları)

Asgari ücret zammında son durum, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanan asgari ücretin, yeni yılda yüzde kaç oranında zamlanacağı merak edilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplanın yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? İşte asgari ücret zammıyla ilgili gündemden son haberler.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 1

2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili gündemdeki son haberler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi 2025 ocak ayının ilk günlerinde yeni asgari ücret zammı belli olacak. Çalışan milyonlarca kişi ise 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantı tarihini merak etmeye başladı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte ocak ayı zammı için olası zam senaryoları.

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Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 2

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu.

Yeni asgari ücret zammı öncesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Bakan Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 3

İLK KOMİSYON TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 4

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 5

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 6

YÜZDE 25 ZAM: 21 BİN 252 LİRA

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 7

YÜZDE 30 ZAM: 22 BİN 102 LİRA

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 8

YÜZDE 35 ZAM: 22 BİN 953 LİRA

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 9

YÜZDE 40 ZAM: 23 BİN 803 LİRA

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 10

YÜZDE 45 ZAM: 24 BİN 653 LİRA

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları) - 11

YÜZDE 50 ZAM: 25 BİN 503 LİRA

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