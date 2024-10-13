Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? (Ocak zammı için olası zam senaryoları)

2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağıyla ilgili gündemdeki son haberler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi 2025 ocak ayının ilk günlerinde yeni asgari ücret zammı belli olacak. Çalışan milyonlarca kişi ise 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantı tarihini merak etmeye başladı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte ocak ayı zammı için olası zam senaryoları.