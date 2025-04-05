ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF akademik takvim
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde düzenleniyor. Oturumlardan çıkan adaylar ise sınav sonuçları tarihine odaklandı. Vize sınav sonuçları ataaof.edu.tr adresinden erişime açılacak. Ara sınav sonuçları dönem sonuna puanına %30 etki edecek. Sınavın değerlendirmesinde dört yanlış bir doğru yanıtı götürecek. Peki ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 6 Nisan Pazar günü oturumların tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme işlemleri başlayacak. Ara sınavların sona ermesiyle birlikte adaylar soruların doğru cevaplarını cevap anahtarıyla birlikte kontrol edebilecek. Ara sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. ATA AÖF sınavlarının başlamasıyla birlikte gözler sonuç takvimine çevrildi. İşte, değerledirme sürecine ilişkin bilgiler…