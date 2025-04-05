ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF akademik takvim

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde düzenleniyor. Oturumlardan çıkan adaylar ise sınav sonuçları tarihine odaklandı. Vize sınav sonuçları ataaof.edu.tr adresinden erişime açılacak. Ara sınav sonuçları dönem sonuna puanına %30 etki edecek. Sınavın değerlendirmesinde dört yanlış bir doğru yanıtı götürecek. Peki ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF akademik takvim - 1

ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 6 Nisan Pazar günü oturumların tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme işlemleri başlayacak. Ara sınavların sona ermesiyle birlikte adaylar soruların doğru cevaplarını cevap anahtarıyla birlikte kontrol edebilecek. Ara sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. ATA AÖF sınavlarının başlamasıyla birlikte gözler sonuç takvimine çevrildi. İşte, değerledirme sürecine ilişkin bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF akademik takvim - 2

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınavları 5-6 Nisan tarihinde düzenleniyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF akademik takvim - 3

SINAV SONUÇLARI %30 ETKİ EDECEK

ATA AÖF ara sınav sonuçları yıl sonundaki değerlendirmeye %30 etki ederken final sınavları olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise %70 katkı sağlayacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. 

ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF akademik takvim - 4

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2024-2025


Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 10 Ağustos 2025

DAHA FAZLA GÖSTER