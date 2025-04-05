ATA AÖF ara sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF akademik takvim

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınavları 5-6 Nisan tarihinde düzenleniyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.