ATA AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman? İşte sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte bahar dönemi sınav tarihleri de belli oldu. Takvime göre, ATA AÖF bahar dönemi bititrme yani finali sınavları Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

ATA AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman? İşte sınav takvimi - 1

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamayla bahar dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. ATA AÖF sınavları üç oturumda yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman? İşte sınav takvimi - 2

ATA AF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?


ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde geride kaldı.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 1-2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman? İşte sınav takvimi - 3

BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı, 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF bahar dönemi finalleri ne zaman? İşte sınav takvimi - 4

SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

AÖF bahar dönemi sınav yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

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