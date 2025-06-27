ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınavlara kısa bir zaman kala adaylar sınav giriş belgelerini kontrol etmek istiyor. ATA AÖF bütünleme sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerle adayın fotoğrafı yer alacak. Peki ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte, ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı…
Açıktan eğitim alarak üniversite mezunu olmak isteyen binlerce aday ATA AÖF bütünleme sınavı hazırlıklarını yapıyor. Bahar yarıyılında başarısız dersleri bulunan öğrenciler, bütünleme sınavlarında derslerini vermeye çalışacak. Açıklanan takvime göre sınavlar 5-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adaylar, sınav girişinde geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleriyle salonlara kontrol edilerek alınacak. Peki ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…