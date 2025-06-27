ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar yarıyılı bütünleme sınavları için geri sayım başladı.



ATA AÖF bütünleme sınavları 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek. ATA AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin en geç 30 Haziran’a kadar paylaşılması bekleniyor.



Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.