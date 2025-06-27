ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınavlara kısa bir zaman kala adaylar sınav giriş belgelerini kontrol etmek istiyor. ATA AÖF bütünleme sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerle adayın fotoğrafı yer alacak. Peki ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte, ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı…

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? - 1

Açıktan eğitim alarak üniversite mezunu olmak isteyen binlerce aday ATA AÖF bütünleme sınavı hazırlıklarını yapıyor. Bahar yarıyılında başarısız dersleri bulunan öğrenciler, bütünleme sınavlarında derslerini vermeye çalışacak. Açıklanan takvime göre sınavlar 5-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adaylar, sınav girişinde geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleriyle salonlara kontrol edilerek alınacak. Peki ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih…

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? - 2

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar yarıyılı bütünleme sınavları için geri sayım başladı.

ATA AÖF bütünleme sınavları 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek. ATA AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin en geç 30 Haziran’a kadar paylaşılması bekleniyor.

Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? - 3

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 

Bütünleme sınavı 5-6 Temmuz günleride olacak. Sınavın ilk oturumu 5 Temmuz saat 09:30'da, ikinci oturumu 5 Temmuz saat 14:00'te, son oturumu ise 6 Temmuz'da saat 15:00'de uygulanacak. Final sınavları dikkate alındığında sınavın sonuçlarının ise 9-10 Temmuz tarihleri gibi duyurulacağı öngörülüyor.

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