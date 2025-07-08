ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF sonuçlarında son durum)
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 yılı bütünleme sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 29–30 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan sınavların ardından gözler, ATA AÖF sınav sonuç ekranına çevrildi.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrencinin gündeminde sonuç tarihi var. Final sınavlarında başarı sağlayamayan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılarak yıl sonu notlarını telafi etme şansı yakalıyor.