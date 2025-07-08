ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF sonuçlarında son durum)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrencinin gündeminde sonuç tarihi var. Final sınavlarında başarı sağlayamayan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılarak yıl sonu notlarını telafi etme şansı yakalıyor.