ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF sonuçlarında son durum)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025 yılı bütünleme sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 29–30 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan sınavların ardından gözler, ATA AÖF sınav sonuç ekranına çevrildi.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF sonuçlarında son durum) - 1

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde öğrenim gören binlerce öğrencinin gündeminde sonuç tarihi var. Final sınavlarında başarı sağlayamayan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılarak yıl sonu notlarını telafi etme şansı yakalıyor.

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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF sonuçlarında son durum) - 2

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversitenin akademik takvimine göre, sonuçların sınavdan sonra 7 ila 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının Temmuz ayının ikinci haftasında erişime açılması öngörülüyor. Sonuçlar, https://atauni.edu.tr üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) aracılığıyla duyurulacak.


ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF sonuçlarında son durum) - 3

Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek. Açıklanacak net tarihle ilgili üniversiteden resmi duyuru bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ATA AÖF sonuçlarında son durum) - 4

ATA AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

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