ATA AÖF bütünleme sınav yeri sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları gerçekleştirilecek. Sınavlar üç oturum halinde ve sabah ile öğleden sonra uygulanıyor. ATA AÖF öğrencileri, bütünleme sınavı giriş belgesini beklemeye başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme ne zaman, sınav yerleri ne zaman belli olur?

ATA AÖF bütünleme sınav yeri sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 1

ATA AÖF sınav takvimini takip eden öğrenciler, sınava kısa süre kala sınav yerlerine odaklandı. Bütünleme sınavı sonrasında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ATA AÖF'de mezuniyet üç ders sınavı ardından noktalanıyor. Öğrenciler sınav saatini ve sınav yerlerini merak ediyor. İşte, detaylar...

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF bütünleme sınav yeri sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 2

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR? 

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavlarının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık bir hafta önce kadar https://ataaof.edu.tr/ adresinden erişime açılacak. Buna göre sınav yerlerinin hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA

ATA AÖF bütünleme sınav yeri sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 3

ATA AÖF BÜTÜNLEME NE ZAMAN?

Bütünleme sınavı 5-6 Temmuz günleride olacak. Sınavın ilk oturumu 5 Temmuz saat 09:30'da, ikinci oturumu 5 Temmuz saat 14:00'te, son oturumu ise 6 Temmuz'da saat 15:00'de uygulanacak.

ATA AÖF bütünleme sınav yeri sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 4

ATA AÖF SONUÇLARI İÇİN BEKLENEN TARİH

Final sınavları dikkate alındığında sınavın sonuçlarının ise 9-10 Temmuz tarihleri gibi duyurulacağı öngörülüyor.

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