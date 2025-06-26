ATA AÖF bütünleme sınav yeri sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavlarının giriş belgeleri sınavdan yaklaşık bir hafta önce kadar https://ataaof.edu.tr/ adresinden erişime açılacak. Buna göre sınav yerlerinin hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA