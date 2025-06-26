ATA AÖF bütünleme sınav yeri sorgulama: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları gerçekleştirilecek. Sınavlar üç oturum halinde ve sabah ile öğleden sonra uygulanıyor. ATA AÖF öğrencileri, bütünleme sınavı giriş belgesini beklemeye başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme ne zaman, sınav yerleri ne zaman belli olur?
ATA AÖF sınav takvimini takip eden öğrenciler, sınava kısa süre kala sınav yerlerine odaklandı. Bütünleme sınavı sonrasında, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ATA AÖF'de mezuniyet üç ders sınavı ardından noktalanıyor. Öğrenciler sınav saatini ve sınav yerlerini merak ediyor. İşte, detaylar...