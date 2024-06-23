ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Bahar dönemi bütünleme takvimi
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavlarının geride kalmasının ardından şimdi de bütünleme sınavlarının tarihi gündemde. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşılmıştı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları temmuz ayı içerisinde yapılacak. İşte, Bahar dönemi bütünleme takvimi...