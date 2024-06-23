ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Bahar dönemi bütünleme takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavlarının geride kalmasının ardından şimdi de bütünleme sınavlarının tarihi gündemde. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşılmıştı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Bahar dönemi bütünleme takvimi - 1

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları temmuz ayı içerisinde yapılacak. İşte, Bahar dönemi bütünleme takvimi...

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ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Bahar dönemi bütünleme takvimi - 2

Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınavı, 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda ve yüz yüze gerçekleştirildi.

ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Bahar dönemi bütünleme takvimi - 3

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?


ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre;

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 06-07 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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