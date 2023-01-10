ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2023 takvimi doğrultusunda Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları paylaşılacak.