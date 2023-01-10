ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2023 takvimi doğrultusunda Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları paylaşılacak.
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ilan edilmedi ancak geçtiğimiz sınav dönemleri kaynak alındığında güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının ocak ayı içinde duyurulması bekleniyor.
Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçları http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.