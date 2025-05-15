ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı için adaylar gözü sınav giriş belgelerinde. üç oturum halinde yapılan ATA AÖF sınavları iki günde gerçekleştiriliyor. ATA AÖF final sınav yerleri ne zaman açıklanır, sınava kaç gün kaldı?

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavları ne zaman? - 1

Atatürk Üniversitsi açıköğretim sınav takvimi ilerliyor. ATA AÖF öğrencileri bahar dönemi yarıyıl sonu sınav tarihlerine ve sınav giriş belgesinin yayımlanacağı güne yoğunlaştı. 5-6 Nisan'da uygulanan vizelerin sonuçları 10 Nisan'da erişime açılmıştı. Gözler ATA AÖF final sınavına dair detaylar...

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavları ne zaman? - 2

ATA AÖF FİNALLER NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi finalleri 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapılacak. İlk oturum 31 Mayıs günü saat 09:30'da, ikinci oturum aynı gün saat 14:00'da, üçüncü oturum ise 1 Haziran günü saat 15:00'de yapılacak.

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavları ne zaman? - 3

ATA AÖF FİNAL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF final sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce adayların erişimine açılması bekleniyor. 5-6 Nisan'daki vize sınavının giriş belgesi 28 Mart'ta yayımlanmıştı.

Bütünleme sınavları 5-6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Mezuniyet üç ders sınavı ise 10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 09:30'da yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER