ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF final sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı için adaylar gözü sınav giriş belgelerinde. üç oturum halinde yapılan ATA AÖF sınavları iki günde gerçekleştiriliyor. ATA AÖF final sınav yerleri ne zaman açıklanır, sınava kaç gün kaldı?
Atatürk Üniversitsi açıköğretim sınav takvimi ilerliyor. ATA AÖF öğrencileri bahar dönemi yarıyıl sonu sınav tarihlerine ve sınav giriş belgesinin yayımlanacağı güne yoğunlaştı. 5-6 Nisan'da uygulanan vizelerin sonuçları 10 Nisan'da erişime açılmıştı. Gözler ATA AÖF final sınavına dair detaylar...