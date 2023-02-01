ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Bütünleme sınavı yerleri online sistem üzerinden açıklanacak

Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF 2023 bütünleme sınav giriş belgesi sınav tarihine kısa bir süre kala gündeme geldi. Takvime göre bütünleme sınavı, şubat ayında 3 oturumda tamamlanacak. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Bütünleme sınavı yerleri online sistem üzerinden açıklanacak - 1

Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları için artık son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bir yandan da sınav giriş belgelerine yönelik araştırma yapıyor. Sınav takvimi doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavı oturumları 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Bütünleme sınavı yerleri online sistem üzerinden açıklanacak - 2

ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesinin sınav günü öğrencilerin yanında bulundurması zorunlu.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Bütünleme sınavı yerleri online sistem üzerinden açıklanacak - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Bütünleme sınavı yerleri online sistem üzerinden açıklanacak - 4

SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi bahar yarıyılı sınav ve kayıt takvimini açıkladı. Buna göre ders kayıtları 13-17 Şubat, mazeretli kayıtlar ise 20-24 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER