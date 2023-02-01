ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Bütünleme sınavı yerleri online sistem üzerinden açıklanacak

SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi bahar yarıyılı sınav ve kayıt takvimini açıkladı. Buna göre ders kayıtları 13-17 Şubat, mazeretli kayıtlar ise 20-24 Şubat tarihlerinde yapılacak.



Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.