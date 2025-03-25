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ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF ara sınav (vize) yerleri açıklandı mı?

Açıktan eğitim alan binlerce aday ATA AÖF vize sınavlarına katılmaya hazırlanıyor. ATA AÖF vize sınavları iki oturum şeklinde 5-6 Nisan’da yapılacak. Adaylar sınav günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. ATA AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Ara sınavlar, dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF ara sınav (vize) yerleri açıklandı mı? - 1

ATA AÖF sınav giriş belgesi için gözler ataaof.edu.tr adresine çevrildi. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, salon numarası, sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak. Adaylar sınav günü yanlarında bulundurmaları veya bulundurmamaları gereken eşyaları, sınav giriş belgesi üzerinden kontrol edebilecek. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmayanlar sınavlara katılamayacak. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF ara sınav (vize) yerleri açıklandı mı? - 2

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ara sınavları için geri sayım başladı. Vize sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Sınavdan en geç 1 hafta önce sınav giriş belgeleri düzenlenecek ve adayların erişimine açılacak. ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF ara sınav (vize) yerleri açıklandı mı? - 3

YANINDA OLMAYAN ADAYLAR SALONLARA ALINMAYACAK

ATA AÖF sınav giriş belgesi veya geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar, ATA AÖF vize sınavlarına giriş yapamayacak. ATA AÖF sınav giriş belgeleri ataaof.edu.tr adresinde bulunan öğrenci sistemi üzerinden alınabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer alacak.

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF ara sınav (vize) yerleri açıklandı mı? - 4

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU


ATA AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak. Başarısız dersi olan öğrenciler için yıl sonunda bütünleme sınavları organize edilecek. ATA AÖF sınav takvimi şu şekilde;

ARA SINAV (VİZE)

I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30

II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00

III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30

YARIYIL SONU (FİNAL)

I.Oturum 31 Mayıs 2025

II.Oturum 31 Mayıs 2025

III.Oturum 01 Haziran 2025

BÜTÜNLEME

I.Oturum 05 Temmuz 2025

II.Oturum 05 Temmuz 2025

III.Oturum 06 Temmuz 2025

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