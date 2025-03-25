ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2025: ATA AÖF ara sınav (vize) yerleri açıklandı mı?
Açıktan eğitim alan binlerce aday ATA AÖF vize sınavlarına katılmaya hazırlanıyor. ATA AÖF vize sınavları iki oturum şeklinde 5-6 Nisan’da yapılacak. Adaylar sınav günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. ATA AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Ara sınavlar, dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
ATA AÖF sınav giriş belgesi için gözler ataaof.edu.tr adresine çevrildi. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, salon numarası, sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak. Adaylar sınav günü yanlarında bulundurmaları veya bulundurmamaları gereken eşyaları, sınav giriş belgesi üzerinden kontrol edebilecek. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmayanlar sınavlara katılamayacak. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı?