ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ATA AÖF vize sınavları)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları için geri sayım başladı. Güz dönemi vize sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınavın kaç dakika olacağını ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, 2024 ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ATA AÖF vize sınavları) - 1

2024 ATA AÖF vize sınavları için tarih ve saat bilgisi araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi vize sınavları için hazırlıklarını tamamladı. Şimdi gözler ise sınav saati ve süresinde. Peki, ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ATA AÖF vize sınavları) - 2

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATA AÖF Vize Sınavları 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak.

I.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30

II.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00

III.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ATA AÖF vize sınavları) - 3

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ATA AÖF vize sınavları) - 4

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katı, ATA-AOF Mobil ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ATA AÖF vize sınavları) - 5

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I. Oturum 11 Ocak 2025

II. Oturum 11 Ocak 2025

III. Oturum 12 Ocak 2025

Bütünleme Sınavı

I. Oturum 15 Şubat 2025

II. Oturum 15 Şubat 2025

III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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