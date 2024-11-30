ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ATA AÖF vize sınavları)

2024 ATA AÖF vize sınavları için tarih ve saat bilgisi araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi vize sınavları için hazırlıklarını tamamladı. Şimdi gözler ise sınav saati ve süresinde. Peki, ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?