ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı soru ve cevap anahtarı)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları bugün tamamlanacak. 5-6 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan ATA AÖF vize sınavlarının ardından ise sınava katılım sağlayan öğrenciler gözlerini sorulara ve cevap anahtarına çevirecek. Vize sınavı sonuçları dönem sonu puanına yüzde 30 etki edecek. Peki, ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı soru ve cevap anahtarı) - 1

2025 ATA AÖF vize sınavlarının bugün tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler sınavın sorularına ve cevap anahtarına çevrilecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, soru ve cevaplarını kontrol ederek not tahmini yapacak. Peki, ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

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ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı soru ve cevap anahtarı) - 2

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?

ATA AÖF bahar dönemi vize (ara) sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde tamamlanacak. Sınavın sona ermesinin ardından ise öğrenciler ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı ile birlikte doğru ve yanlışlarını görebilecek.

ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı oturumlar tamamlandıktan sonra adayların erişimine açılacak. Soru ve cevapların saat 12.00'da erişime açılması bekleniyor.

Soru ve cevaplar, https://oys.ataaof.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.

ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı soru ve cevap anahtarı) - 3

SINAV SONUÇLARINA YÜZDE 30 ETKİ EDECEK

ATA AÖF ara sınav sonuçları yıl sonundaki değerlendirmeye yüzde 30 etki ederken final sınavları olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise yüzde 70 katkı sağlayacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

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