ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı soru ve cevap anahtarı)
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları bugün tamamlanacak. 5-6 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan ATA AÖF vize sınavlarının ardından ise sınava katılım sağlayan öğrenciler gözlerini sorulara ve cevap anahtarına çevirecek. Vize sınavı sonuçları dönem sonu puanına yüzde 30 etki edecek. Peki, ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
2025 ATA AÖF vize sınavlarının bugün tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler sınavın sorularına ve cevap anahtarına çevrilecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, soru ve cevaplarını kontrol ederek not tahmini yapacak. Peki, ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?