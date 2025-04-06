ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (2025 ATA AÖF vize sınavı soru ve cevap anahtarı)

2025 ATA AÖF vize sınavlarının bugün tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler sınavın sorularına ve cevap anahtarına çevrilecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, soru ve cevaplarını kontrol ederek not tahmini yapacak. Peki, ATA AÖF sınavı soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?