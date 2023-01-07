ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, final sonuç tarihi açıklandı mı? Final oturumları başladı

Takvim doğrultusunda ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi) final sınavları 7-8 Ocak tarihleri arasında üç oturumda tamamlanacak. Sınavların başlamasıyla birlikte gözler soru-cevap duyurusunun yanı sıra sonuç tarihine çevrildi. Peki, ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, final sonuç tarihi açıklandı mı?

ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, final sonuç tarihi açıklandı mı? Final oturumları başladı - 1

ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları bu hafta sonu gerçekleşen güz dönemi yarıyıl sınavlarıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri, katılım sağladıkları sınavların ardından puanlarını hesaplayabilmek için ATA AÖF final sınav soruları ve cevaplarının yayınlanmasını bekleniyor.

ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, final sonuç tarihi açıklandı mı? Final oturumları başladı - 2

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANIR?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının oturumların tamamlanması ardından ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, final sonuç tarihi açıklandı mı? Final oturumları başladı - 3

SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuç tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı final sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.

ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, final sonuç tarihi açıklandı mı? Final oturumları başladı - 4

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavlarından geçerli not alamayan öğrenciler bütünleme sınavlarına katılım sağlayacak. 

Bütünleme Sınavı Tarihleri

I.Oturum 11 Şubat 2023

II.Oturum 11 Şubat 2023

III.Oturum 12 Şubat 2023

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