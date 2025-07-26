ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2025 Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı tarihiyle sınav merkezlerini resmî olarak duyurdu. Öğrencilerin sıkça merak ettiği sorular olan "Üç Ders Sınavı ne zaman yapılacak?" ve "Sınav yerleri belli oldu mu?" gündemdeki yerini koruyor.
Atatürk Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları ardından gözler üç ders sınav sürecine çevrildi. Takvime göre, ATA AÖF üç ders sınavları ağustos ayonda gerçekleştirilecek. ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı, ayrıca eş zamanlı düzenlenen Yaz Okulu Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30’da tek oturum halinde yapılacak.