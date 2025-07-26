ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarih, akademik takvim ve yazılı duyurularda yer almış olsa da, sınav merkezleri henüz kesin olarak duyurulmadı. Önceki bütünleme sınavlarında gözlemlendiği üzere; sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 1 hafta önce erişime açılıyor . Bu nedenle, sınav yerleri en geç 17–18 Ağustos 2025 civarında OBS veya AÖF öğrenci sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.