ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2025 Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı tarihiyle sınav merkezlerini resmî olarak duyurdu. Öğrencilerin sıkça merak ettiği sorular olan "Üç Ders Sınavı ne zaman yapılacak?" ve "Sınav yerleri belli oldu mu?" gündemdeki yerini koruyor.

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı? - 1

Atatürk Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları ardından gözler üç ders sınav sürecine çevrildi. Takvime göre, ATA AÖF üç ders sınavları ağustos ayonda gerçekleştirilecek. ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı, ayrıca eş zamanlı düzenlenen Yaz Okulu Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30’da tek oturum halinde yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı? - 2

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarih, akademik takvim ve yazılı duyurularda yer almış olsa da, sınav merkezleri henüz kesin olarak duyurulmadı. Önceki bütünleme sınavlarında gözlemlendiği üzere; sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 1 hafta önce erişime açılıyor . Bu nedenle, sınav yerleri en geç 17–18 Ağustos 2025 civarında OBS veya AÖF öğrenci sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı? - 3

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katı, ATA-AOF Mobil ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav yerleri açıklandı mı? - 4

ATA AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİRER, KİMLER GİREMEZ?

Mezuniyet için en fazla üç dersi (1‑3 ders) kalan öğrenciler bu sınava başvurabilir.

Bu dersleri 2024–2025 yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında alıp başarısız olmuş olan (FF notlu) öğrenciler mezuniyet sınavına katılma hakkına sahiptir. Mezuniyet hakkı için üçten fazla dersi kalan öğrenciler bu sınava katılamaz.

Derslerini bahsedilen dönemde almamış olanlar veya farklı dönemde başarısız olmuş olanlar sınava dahil edilmez.

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