ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2024-2025 ara sınav takvimi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi sınavları için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ilk kez kayıt işlemlerini yaptıran öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan halen ara sınıflarda ATA AÖF'de eğitim alan öğrenciler de vize sınav takvimine odaklandı. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman?
Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar kayıt sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. İşte, ATA-AÖF 2024-2025 ara sınav takvimi...