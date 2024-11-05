ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2024-2025 ara sınav takvimi

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize takvimi belli oldu.



ATA AÖF vize sınavları üç oturum halinde gerçekleşecek. İki oturum 30 Kasım'da, üçüncü oturum ise 1 Aralık tarihinde uygulanacak.