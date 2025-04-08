ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı.



Öte yandan geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların, iki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.