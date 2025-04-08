ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce öğrencinin eğitim aldığı ATA AÖF'te 2024-2025 bahar dönemi ara sınavları yani vizelerin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) vize sonuçlarına dair bekleyiş sürüyor. ATA AÖF vize oturumları 5-6 Nisan tarihinde tamamlanmıştı. Yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. İşte, 2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçlarında dair bilgiler...

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ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

Öte yandan geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların, iki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA

ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yapılarak görüntülenebilecek.

Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

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