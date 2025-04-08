ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerce öğrencinin eğitim aldığı ATA AÖF'te 2024-2025 bahar dönemi ara sınavları yani vizelerin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) vize sonuçlarına dair bekleyiş sürüyor. ATA AÖF vize oturumları 5-6 Nisan tarihinde tamamlanmıştı. Yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. İşte, 2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçlarında dair bilgiler...