ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuç tarihi: 2025 ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAV SONUÇ TARİHİ

Adaylar, 24 Ağustos'ta 2024-2025 yılının yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına katıldı. Sonuçlar için henüz bir tarih duyurulmadı ancak geçtiğimiz sene sınavdan 4 gün sonra yani 28 Ağustos'ta sonuçlar açıklanmıştı. Bu tarihler dikkate alındığında yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçlarının 27-28 Ağustos gibi ilan edilmesi bekleniyor.