ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuç tarihi: 2025 ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı
ATA AÖF 2024-2025 yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos günü gerçekleşti. Sınava katılan adaylar ise sınav sonuçlarına dair tarih bilgisine Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sayfasından ulaşmaya çalışıyor. Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tek oturumda düzenlendi. Sınavda her ders için adaylara 30 dakika süre verildi. Sınava giren öğrenciler ATA AÖF mezuniyet üç ders ve yaz okulu sınav sonuç ekranına odaklandı.
Bir eğitim yılını geride bırakan adaylar, 24 Ağustos Pazar günü tek oturumda mezuniyet üç ders ve yaz okulu sınavına katıldı. İki sınavdan birine giren aday diğerine giremiyor. Yaz okulu sınavında alınan puan geçme notu olarak kabul edilir. Mezuniyet üç ders sınavında geçme notu; vize sınavlarının yüzde 30 ile mezuniyet üç ders sınav puanının ise yüzde 70'i alınarak hesaplanır. İşte, sonuç sorgulama ekranları...