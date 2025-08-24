ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuç tarihi: 2025 ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF 2024-2025 yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos günü gerçekleşti. Sınava katılan adaylar ise sınav sonuçlarına dair tarih bilgisine Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sayfasından ulaşmaya çalışıyor. Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tek oturumda düzenlendi. Sınavda her ders için adaylara 30 dakika süre verildi. Sınava giren öğrenciler ATA AÖF mezuniyet üç ders ve yaz okulu sınav sonuç ekranına odaklandı.

Bir eğitim yılını geride bırakan adaylar, 24 Ağustos Pazar günü tek oturumda mezuniyet üç ders ve yaz okulu sınavına katıldı. İki sınavdan birine giren aday diğerine giremiyor. Yaz okulu sınavında alınan puan geçme notu olarak kabul edilir. Mezuniyet üç ders sınavında geçme notu; vize sınavlarının yüzde 30 ile mezuniyet üç ders sınav puanının ise yüzde 70'i alınarak hesaplanır. İşte, sonuç sorgulama ekranları...

ATA AÖF YAZ OKULU VE MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAV SONUÇ TARİHİ

Adaylar, 24 Ağustos'ta 2024-2025 yılının yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına katıldı. Sonuçlar için henüz bir tarih duyurulmadı ancak geçtiğimiz sene sınavdan 4 gün sonra yani 28 Ağustos'ta sonuçlar açıklanmıştı. Bu tarihler dikkate alındığında yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçlarının 27-28 Ağustos gibi ilan edilmesi bekleniyor.

Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavlarına giren adaylar sonuçlar açıklandığı takdirde sorgulama işlemini OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit, ATAAOF OYS ve AtaMeta uygulamaları üzerinden yapabilecek. Sonuçlara itiraz edecekler ise Öğrenme Yönetim Sistemi’nde (ÖYS) yer alan “Sonuç İtirazı” seçeneğinden istenen alanların doldurulması ile itiraz başvurusunda bulunabilecekler.

2025-2026 takvimi:

Güz dönemi

Ders kayıtları 29 Eylül - 3 Ekim 20025
Dersler 6 Ekim 2025 - 9 Ocak 2026
Vize sınavı 22-23 Kasım 2025
Final sınavı 10-11 Ocak 2026
Bütünleme 14-15 Şubat 2026

Bahar dönemi

Ders kayıtları 16-20 Şubat 2026
Dersler 23 Şubat - 29 Mayıs 2026
Vize sınavı 18-19 Nisan 2026
Final sınavı: 13-14 Haziran 2026
Bütünleme 18-9 Temmuz 2026

2025-2026 mezuniyet üç ders sınavı 22 Ağustos 2026

