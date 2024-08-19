ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı (2024 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama)
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler, ataaof.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. Öte yandan ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı için de net tarihler araştırılıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman?
2024 ATA AÖF sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.