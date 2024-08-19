ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı (2024 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama)

ATA AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 24 Ağustos 2024’te 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.