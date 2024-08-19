ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı (2024 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı. Öğrenciler, ataaof.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. Öte yandan ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı için de net tarihler araştırılıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ne zaman?

ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı (2024 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama) - 1

2024 ATA AÖF sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri açıklandı. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı (2024 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama) - 2

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları için Sınav Giriş Belgesi yayımlandı.

Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı (2024 ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama) - 3

ATA AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 24 Ağustos 2024’te 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER