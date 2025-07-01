AUZEF 2025 bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? (AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da AUZEF sınav giriş belgelerini takip ediyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?
AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başladı, kayıt süreci devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.