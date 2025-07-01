AUZEF 2025 bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? (AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da AUZEF sınav giriş belgelerini takip ediyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF 2025 bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? (AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme) - 1

AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başladı, kayıt süreci devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF 2025 bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? (AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme) - 2

Sınavlar 19–20 Temmuz 2025 günü, Cumartesi–Pazar sabah ve öğle oturumları olmak üzere toplam 3–4 oturumda yapılacak.

AUZEF 2025 bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? (AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme) - 3

BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGELRERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Henüz sınav giriş belgeleri yayınlanmadı. AUZEF, giriş belgelerini genellikle sınavdan en az 5 gün önce erişime açar. Bu da belgelere en erken 14–15 Temmuz 2025 tarihinde ulaşılabileceği anlamına gelir.

AUZEF 2025 bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? (AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme) - 4

AUZEF sınav giriş belgeleri, auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebilecek. Ayrıca sınav giriş belgesinin yanında geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da pasaport) bulundurulması da zorunludur.

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