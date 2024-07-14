AUZEF bahar dönemi bütünleme takvimi: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavlarına geri sayım başladı. Bütünleme ya da telafi sınavı olarak bilinen sınavın tarihleri merak ediliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi'na bağlı AUZEF'de 2023-2024 bahar dönemi bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler bütünleme sınavı tarihinde. Öte yandan AUZEF bahar yarıyılı telafi sınavı (bütünleme) sınav merkezi tercihleri ise bitt. İşte, AUZEF bahar dönemi bütünleme takvimi...