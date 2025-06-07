AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonucu sorgulama: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeler ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Sınavlara katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. AUZEF final sonuçlarını öğrenen adaylar bütünleme sınavına yoğunlaşacak. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
AUZEF sınav takvimine göre dönemin final sınavları üç otrum halinde 31 Mayıs ve 1 Haziran'da gerçekleşti. AUZEF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor, ancak bu kural uzakan eğitimdeki öğrencileri ilgilendirmiyor. Öğrencilerin final sınavı harf notları ise sınavdan en geç 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyuruluyor. 2025 AUZEF bitirme sonucu sorgulama...