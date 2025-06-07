AUZEF bitirme sınavı sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonucu sorgulama: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeler ne zaman?

AUZEF sınav takvimine göre dönemin final sınavları üç otrum halinde 31 Mayıs ve 1 Haziran'da gerçekleşti. AUZEF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor, ancak bu kural uzakan eğitimdeki öğrencileri ilgilendirmiyor. Öğrencilerin final sınavı harf notları ise sınavdan en geç 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyuruluyor. 2025 AUZEF bitirme sonucu sorgulama...