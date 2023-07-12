AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce kişi tarafından öğrenilmek istiyor. Tamamlanan AUZEF bütünleme sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AUZEF bütünleme sınav sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu telafi sınavlarınının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları için son bilgiler...