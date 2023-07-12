AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce kişi tarafından öğrenilmek istiyor. Tamamlanan AUZEF bütünleme sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AUZEF bütünleme sınav sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu telafi sınavlarınının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları için son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi adresi üzerinden sonuç tarihi duyuruldu. Takvime göre, AUZEF bütünleme sınav sonuçları Temmuz ayı içerisine ilan edilecek.

Sınav sonuçları 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden açıklanacak.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İTİRAZ SÜRECİ OLACAK MI?


Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

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