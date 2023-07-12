AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu telafi sınavlarınının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AUZEF sınav sonuçları için son bilgiler...