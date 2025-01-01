AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 bütünleme tarihi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) güz dönemi final sınavları başladı. Sınavları beklediği gibi geçmeyen ya da sınavları kaçıran açıköğretim öğrencileri şimdi ise bütünleme sınavına odaklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
AUZEF 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 28-29 Aralık'ta yapılacak. Sınavların ardından ise AUZEF Güz Dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başlayacak.