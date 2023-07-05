AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Tarih belli oldu
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının geride kalmasıyla, şimdi de telafi yani bütünleme sınavları gündem oldu. Akademik takvimde AUZEF telafi sınavlarının tarihleri ilan edilmişti. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi telafi sınavları pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Temmuz ayında yapılacağı duyurulan sınavlar için artık kısa bir zaman kaldı. İşte, AUZEF bütünleme sınav takvimi...