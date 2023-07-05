AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Tarih belli oldu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının geride kalmasıyla, şimdi de telafi yani bütünleme sınavları gündem oldu. Akademik takvimde AUZEF telafi sınavlarının tarihleri ilan edilmişti. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Tarih belli oldu - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi telafi sınavları pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Temmuz ayında yapılacağı duyurulan sınavlar için artık kısa bir zaman kaldı. İşte, AUZEF bütünleme sınav takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Tarih belli oldu - 2

2023 AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?


Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) telafi sınavı tarihleri, İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı.

Buna göre; 2023 AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Tarih belli oldu - 3

ÜÇ DERS SINAV TARİHİ

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

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