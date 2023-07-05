AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Tarih belli oldu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi telafi sınavları pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Temmuz ayında yapılacağı duyurulan sınavlar için artık kısa bir zaman kaldı. İşte, AUZEF bütünleme sınav takvimi...