AUZEF ders seçim tarihleri 2025-2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AUZEF ÜCRETLERİ

Lisans



COĞRAFYA 3600

FELSEFE 3600

İKTİSAT 3600

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME 3600

REKREASYON 3600

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600

SOSYOLOJİ 3600

TARİH 3600

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100



Ön Lisans



BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100

E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100

GRAFİK TASARIMI 4100

İLAHİYAT 4100

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME YÖNETİMİ 4100

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600

MARKA İLETİŞİMİ 3600

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600

SOSYAL HİZMETLER 4100

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600

YAŞLI BAKIMI 2600

WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100