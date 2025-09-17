AUZEF ders seçim tarihleri 2025-2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Öğrenciler 21 Eylül'e kadar öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi fakülte tarafından yapılabilecek. Ardından öğrenciler ders ekle-sil sürecini tamamlayacak. İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim bölümlerine başlayacak adaylar, AUZEF ders seçimi tarihlerini akademik takvimden sorguluyor.
Üniversitelerde yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. AUZEF'de eğitim görecek öğrenciler ise kayıt yenileme sürecinin ders seçim aşamasına yoğunlaştı. 1-21 Eylül tarihleri arasına öğrenim ücretlerini yatıracak adaylar için ders seçimleri fakültece gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF ders seçimleri ne zaman?