AUZEF final sınav giriş belgesi tarihi: İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimine göre vizeler nisan ayında uygulandı. Öğrenciler AUZEF final sınav tarihi ve sınav yerlerinin duyurulacağı zaman dilimini merak ediyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? Finaller hangi tarihte?
AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi bitirme sınavı mayıs sonu haziran ayı başında olacak. Sınavlar cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere 3 veya 4 oturumda gerçekleşiyor. Aksi bir açıklama olmadığı sürece sınavlarda her ders için 20 soru soruluyor. İşte, AUZEF finalleri hakkında detaylar...