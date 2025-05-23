AUZEF final sınav giriş belgesi tarihi: İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavı ne zaman?

AUZEF sınav takvimine göre bahar dönemi bitirme sınavı mayıs sonu haziran ayı başında olacak. Sınavlar cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere 3 veya 4 oturumda gerçekleşiyor. Aksi bir açıklama olmadığı sürece sınavlarda her ders için 20 soru soruluyor. İşte, AUZEF finalleri hakkında detaylar...