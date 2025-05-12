AUZEF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AUZEF bitirme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarına çok az bir süre kaldı. 12-13 Nisan'da vizeye giren AUZEF öğrencileri finaller için sınav yerlerinin belli olmasını bekliyor. İstanbul Üniversitesi açıköğretim finalleri ne zaman?
AUZEF 2025 sınav takvimine göre finaller mayıs ayı sonunda düzenlenecek. Finaller üç oturum halinde ve hafta sonu gerçekleşiyor. Sınavda her ders için 20 soru soruluyor. Peki, AUZEF bitirme sınavı ayın kaçında?