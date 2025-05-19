AUZEF final sınavı takvimi 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2025 bahar dönemi final sınavlarının tarihlerini merak ediyor. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan öğrenciler, şimdi gözlerini final haftasına çevirmiş durumda. Sınavlara çok az bir zaman kala öğrenciler AUZEF sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihi de merak ediyor. Peki, 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AUZEF final sınavı takvimi 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? - 1

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre, AUZEF bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar hem çevrim içi (online) hem de yüz yüze formatlarda uygulanabiliyor. Öğrencilerin hangi sistem üzerinden sınava girecekleri, fakülte tarafından duyurulan sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak belirtiliyor. Peki, 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF final sınavı takvimi 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? - 2

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,

Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,

Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,

Mezuniyet üç ders sınavı ise6 Eylül'de düzenlenecek.

AUZEF final sınavı takvimi 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? - 3

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN BEKLENEN TARİH

Adayların sınava girebilmek için gereken sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce aksis.istanbul.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.

AUZEF final sınavı takvimi 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? - 4

AUZEF KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AUZEF'te sınavlar çoktan seçmeli test formatında uygulanıyor. Her ders için ayrı bir sınav oturumu düzenleniyor. Başarı notu hesaplamasında vize (ara sınav) %30, final sınavı ise %70 oranında etkili oluyor. Öğrencilerin dönem sonu başarı notlarının en az 50 olması gerekiyor

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