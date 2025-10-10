AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 yılı akademik takvimine göre kayıt yenileme süreci tamamlansa da süre uzatıldı. Öte yandan öğrenciler güz dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercilerini gerçekleştiriyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında AUZEF sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul ediyor.

AUZEF'e yeni kayıt olan ya da halihazırda kayıtlı öğrenciler için vize süreci başlıyor. Bir dönem içinde vize, final ve bütünleme olmak üzere üç sınav düzenlenecek. Vize sınavına katılacak adaylar ''AUZEF vizeler ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları 8 - 9 Kasım günlerinde gerçekleşecek. Sınavlar hafta sonu ve 4 oturum şeklinde yapılıyor. Sınavların 1 ve 3. oturumu 09.30’da, 2 ve 4. oturumu da 14.00’te düzenleniyor. Her ders için süre 30 dakikadır.

Uzaktan eğitim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmez ancak açıköğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi

Vize: 8 - 9 Kasım 2025
Final: 27-28 Aralık 2025
Bütünleme: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

Bahar dönemi

Vize: 25-26 Nisan 2026
Final: 6-7 Haziran 2026
Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026
Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2026

AUZEF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILMIŞTI

AUZEF öğrencilerinin kayıt yenileme süreci eylül ayında başlamıştı. 5 Ekim'de son bulan süre uzatılmıştı.

Kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi saat 10.00’da açıldı ve 12 Ekim 2025 Pazar saat 23.59’da sona eriyor.

