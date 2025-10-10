AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 yılı akademik takvimine göre kayıt yenileme süreci tamamlansa da süre uzatıldı. Öte yandan öğrenciler güz dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercilerini gerçekleştiriyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında AUZEF sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul ediyor.
AUZEF'e yeni kayıt olan ya da halihazırda kayıtlı öğrenciler için vize süreci başlıyor. Bir dönem içinde vize, final ve bütünleme olmak üzere üç sınav düzenlenecek. Vize sınavına katılacak adaylar ''AUZEF vizeler ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.