AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AUZEF'e yeni kayıt olan ya da halihazırda kayıtlı öğrenciler için vize süreci başlıyor. Bir dönem içinde vize, final ve bütünleme olmak üzere üç sınav düzenlenecek. Vize sınavına katılacak adaylar ''AUZEF vizeler ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.