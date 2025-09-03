AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu: 2025-2026 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. 1 Eylül'de başlayan kayıt yenileme sürecinde adaylar ilk olarak ücret ödemesi yapmalılar. Ödeme ardından ders seçme işlemine gerçekleştirilebilir. Kayıt yenileme AKSİS üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler, seçtikleri derse göre ücret ödemesi yapabiliyor. İşte, AUZEF güz dönemi kayıt yenileme adımları...
AUZEF kayıt yenileme yapacak adaylar için kılavuz paylaşıldı. Referans numarasını AKSİS sistemine giren öğrenciler, güz dönemi için referans numarası ile dönem ücretini ödeyecek. Ödeme işleminden sonra ders seçim işlemi fakülte atrafından otomatik yapılacak. AUZEF kayıt yenileme tarihleri.