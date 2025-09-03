AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu: 2025-2026 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. 1 Eylül'de başlayan kayıt yenileme sürecinde adaylar ilk olarak ücret ödemesi yapmalılar. Ödeme ardından ders seçme işlemine gerçekleştirilebilir. Kayıt yenileme AKSİS üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler, seçtikleri derse göre ücret ödemesi yapabiliyor. İşte, AUZEF güz dönemi kayıt yenileme adımları...

AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu: 2025-2026 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri - 1

AUZEF kayıt yenileme yapacak adaylar için kılavuz paylaşıldı. Referans numarasını AKSİS sistemine giren öğrenciler, güz dönemi için referans numarası ile dönem ücretini ödeyecek. Ödeme işleminden sonra ders seçim işlemi fakülte atrafından otomatik yapılacak. AUZEF kayıt yenileme tarihleri.

AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu: 2025-2026 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri - 2

AUZEF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) için güz dönemi kayıt yenileme için ücret ödeme işlemi 1-21 Eylül tarihleri arasında olacak. Ders seçimi 22-29 Eylül'de gerçekleşecek. Ders ekle-sil işlemleri 30 Eylül - 5 Ekim arasında yapılacak.

''Kayıt yenilenmedi'' ibaresi otomatik ders seçimi ardından ''Devamlı öğrenci'' olarak güncellenecek.

Üstten ders almak isteyen öğrenciler 30 Eylül - 05 Ekim 2025 tarihleri arasında dersleri kendileri seçecek.

Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altında olan ve FF harf notu bulunmayan öğrenciler DD-DC olan dersleri seçebilir.

AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu: 2025-2026 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri - 3

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme için öğrencilerin referans numarası ile dönem ücretini ödemesi yeterlidir.

Referans numarası ise http://aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak görüntülenebiliyor.

AKSİ sisteminden “OBS”- “Harç Bilgileri” seçeneğinden aday ''Referans Numarası'' ve harç tutarını görüntüleyebiliyor.

Ödemeler Halkbank şubesi/ATM'den yapılabildiği gibi AKSİS üzerinden de gerçekleşebiliyor.

AKSİS EKRANI

