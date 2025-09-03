AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu: 2025-2026 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri

AUZEF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) için güz dönemi kayıt yenileme için ücret ödeme işlemi 1-21 Eylül tarihleri arasında olacak. Ders seçimi 22-29 Eylül'de gerçekleşecek. Ders ekle-sil işlemleri 30 Eylül - 5 Ekim arasında yapılacak.



''Kayıt yenilenmedi'' ibaresi otomatik ders seçimi ardından ''Devamlı öğrenci'' olarak güncellenecek.



Üstten ders almak isteyen öğrenciler 30 Eylül - 05 Ekim 2025 tarihleri arasında dersleri kendileri seçecek.



Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altında olan ve FF harf notu bulunmayan öğrenciler DD-DC olan dersleri seçebilir.