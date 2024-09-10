AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte kayıt ve ders seçme takvimi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresindeki duyurular ekranından kayıt yenileme süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı ve süreç başladı. Üniversite tarafından AUZEF 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme süreciyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresinden yapıldı.