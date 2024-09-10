AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte kayıt ve ders seçme takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresindeki duyurular ekranından kayıt yenileme süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı ve süreç başladı. Üniversite tarafından AUZEF 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte kayıt ve ders seçme takvimi - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme süreciyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin resmi adresinden yapıldı.

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AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte kayıt ve ders seçme takvimi - 2

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 2-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte kayıt ve ders seçme takvimi - 3

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Öğrenciler kayıt yenileme için ödemelerini yaptıktan sonra ders seçim işlemleri, 20.09.2024 – 29.09.2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

Ders ekle-sil işlemleri 29.09.2024-03.10.2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.

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