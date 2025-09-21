AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı tamamlandı: Sınav sonuç tarihi belli mi?

AUZEF SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, İstanbul Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları uygulanarak mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar.



