AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı tamamlandı: Sınav sonuç tarihi belli mi?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete 3 ders sınavları 21 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, sonuç tarihine odaklandı. Peki, AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı geride kaldı. Sınava herhangi bir sebepten 6 Eylül 2025 tarihli mezuniyet için üç ders sınavına başvuramamış olan öğrenciler katldı.