AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı tamamlandı: Sınav sonuç tarihi belli mi?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyete 3 ders sınavları 21 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, sonuç tarihine odaklandı. Peki, AUZEF mezuniyete 3 ders sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) mezuniyete üç ders sınavı geride kaldı. Sınava herhangi bir sebepten 6 Eylül 2025 tarihli mezuniyet için üç ders sınavına başvuramamış olan öğrenciler katldı.

AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF mezuniyet için Üç Ders sınav sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde AUZEF’in resmi internet adresinden açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

AUZEF SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, İstanbul Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları uygulanarak mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan elli (50) puan ve üzeri alan öğrenci, ilgili dersten başarılı olmuş sayılır; Öğrencinin mezuniyet için tüm koşulları sağlamış olması durumunda mezuniyet işlemleri başlar.

Mezuniyet için üç ders sınavı sonuçları sadece harf notu olarak ilan edilir.

Vize, bitirme ve bütünleme sınav notları mezuniyet için üç ders sınavı değerlendirmesine katılmaz.

