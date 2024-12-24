AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı: AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav tarihlerine geri sayım başladı. Sınav için son kontrollerini yapan öğrenciler bir yandan da sınav oturumlarının ayrıntılarını merak ediyor. Öte yandan sınav günü adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. İşte, AUZEF güz dönemi final sınavına dair bilgiler...