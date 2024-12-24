AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı: AUZEF final sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) takvimiyle final sınavlarının ayrıntıları belli oldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Öte yandan sınav giriş belgeleri de yayımlandı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav tarihlerine geri sayım başladı. Sınav için son kontrollerini yapan öğrenciler bir yandan da sınav oturumlarının ayrıntılarını merak ediyor. Öte yandan sınav günü adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. İşte, AUZEF güz dönemi final sınavına dair bilgiler...