AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF vize sınavı sonuçları için geri sayım
18.11.2025 09:32
Tuğba Öztürk
AUZEF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 8-9 Kasım tarihleri arasında uygulanan güz dönemi vize sınavları sonrasında gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
2025 AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Güz dönemi ara sınavlarına giren ve sınavlardan kaç puan aldığını merak eden adaylar, sonuç ekranı için yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavlarının ardından sonuç tarihi araştırılıyor.
Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları sınavın tamamlamasının ardından 2 hafta sonra erişime açılmıştı. Geçmiş döneme bağlı olarak sonuçların 18-21 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AUZEF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenecek.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra itirazlar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapabilecek. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacak.