AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF vize sınavı sonuçları için geri sayım

2025 AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Güz dönemi ara sınavlarına giren ve sınavlardan kaç puan aldığını merak eden adaylar, sonuç ekranı için yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?