AUZEF sınav sonuçları sorgulama 2025: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
13.11.2025 09:34
Fuat İğci
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 8-9 Kasım tarihlerinde uygulanan AUZEF vize sınavlarının ardından öğrenciler sonuçlara ve soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihlere odaklandı. Peki, 2025 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AUZEF sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler, vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözlerini hem sonuç tarihine hem de soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe çevirdi.
2025 AUZEF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AUZEF sınavı soruları ve cevap anahtarı, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri-Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
Henüz AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlanmadı. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının sonuç tarihiyle 10 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavlarının ardından sonuç tarihi araştırılıyor.
Geçtiğimiz yıl AUZEF sınav sonuçları sınavın tamamlamasının ardından 2 hafta sonra erişime açılmıştı. Geçmiş döneme bağlı olarak sonuçların 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.