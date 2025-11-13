AUZEF sınav sonuçları sorgulama 2025: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 8-9 Kasım tarihlerinde uygulanan AUZEF vize sınavlarının ardından öğrenciler sonuçlara ve soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihlere odaklandı. Peki, 2025 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?