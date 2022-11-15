AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Gözler AUZEF sınav sonuçlarında

AUZEF güz dönemi ara sınavları 12-13 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Oturumların tamamlanması ardından gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi. Açıköğretim fakültesine kayıtlı olan öğrenciler, AUZEF soru ve cevaplarına bakarak alacakları notları tahmin edebilecekler. Peki, AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Gözler AUZEF sınav sonuçlarında - 1

AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.

AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Gözler AUZEF sınav sonuçlarında - 2

SINAV İTİRAZI HAKKINDA

"Sınav Soru Kitapçıklarının Yayımlanması ve Soru İtiraz Süreci Hakkında Duyuru" başlıklı duyuruda "Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.​

Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir. " ifadelerine yer verildi.

AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Gözler AUZEF sınav sonuçlarında - 3

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Üniversitenin sınav takviminde sonuç tarihine yönelik açıklama yapılmadı, geçtiğimiz yıl AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları iki hafta içerisinde erişime açılmıştı.

AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Gözler AUZEF sınav sonuçlarında - 4

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

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