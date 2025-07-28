AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları başladı: AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayımlandı. Yayımlanan takvime göre, AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları ekim ayına kadar devam edecek. Peki, AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzunu yayınlandı.
Buna göre Başvuru ve Kayıt İşlemleri 28 Temmuz- 12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.