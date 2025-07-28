AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları başladı: AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzu İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayımlandı. Yayımlanan takvime göre, AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları ekim ayına kadar devam edecek. Peki, AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları başladı: AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzunu yayınlandı.
Buna göre Başvuru ve Kayıt İşlemleri 28 Temmuz- 12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları başladı: AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? - 2

ONLİNE BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ

Hesap Oluşturma

İstanbul Üniversitesi Aksis Başvuru Sistemi üzerinden, “Hesap Oluştur” seçeneğini tıklayarak e-Devlet aracılığıyla hesap oluşturunuz. (http://basvuru.istanbul.edu.tr/)

Başvuru Oluşturma

Profil Bilgilerini Düzenleme: İstanbul Üniversitesi Aksis Başvuru Sistemi ana sayfasındaki “ İkinci Üniversite Başvuru” seçeneğini tıklayınız. "Profil" alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.


AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları başladı: AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? - 3

Başvuruda Kullanılacak Eğitim Bilgisi Seçimi

YÖKSİS’te bilgileri bulunan adayların, e-Devlet üzerinden alacakları lisans/önlisans öğrenci veya mezuniyet belgesine ait barkod numarasını, “Eğitim Bilgilerimi YÖKSİS’ten Getir” butonuna tıklayarak açılan alana girmeleri gerekmektedir. (Barkod numarasına, e-Devlet’te “Yükseköğretim Öğrenci Belgesi” veya “Yükseköğretim Mezun Belgesi” sorgulama hizmetini seçerek belge oluşturduktan sonra, belgenin sağ üst köşesinden ulaşabilirsiniz.) Barkod numarasını girdikten sonra listelenen programlar arasından başvuruda bulunmak istediğiniz programı, “Kullan” butonuna tıklayarak seçip ilerleyiniz.

Tercih Edilecek Program Seçimi

Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz. (Önlisans programı öğrenci/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.) Kayıt olmak istediğiniz programı seçerek “ Kaydet ” butonuna tıklayınız. Kayıtlı olduğunuz veya mezun olduğunuz programla aynı isme sahip bir programı (örneğin; İktisat programı öğrenci ya da mezunları, tekrar İktisat programını) tercih edemezsiniz. Program tercihi yaparken doğru programı seçtiğinizden emin olunuz.


AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları başladı: AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? - 4

Ödeme Bilgilerinin Kontrolü

Ödeme bilginizi kontrol edip başvuru formunu görüntüleyebilirsiniz.

Ödeme İşleminin Tamamlanması

AKSİS otomasyon sistemine (https://aksis.istanbul.edu.tr/ ) giriş yaptıktan sonra “OBS” - “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER