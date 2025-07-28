AUZEF sınavsız 2. üniversite başvuruları başladı: AUZEF 2.üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuruda Kullanılacak Eğitim Bilgisi Seçimi



YÖKSİS’te bilgileri bulunan adayların, e-Devlet üzerinden alacakları lisans/önlisans öğrenci veya mezuniyet belgesine ait barkod numarasını, “Eğitim Bilgilerimi YÖKSİS’ten Getir” butonuna tıklayarak açılan alana girmeleri gerekmektedir. (Barkod numarasına, e-Devlet’te “Yükseköğretim Öğrenci Belgesi” veya “Yükseköğretim Mezun Belgesi” sorgulama hizmetini seçerek belge oluşturduktan sonra, belgenin sağ üst köşesinden ulaşabilirsiniz.) Barkod numarasını girdikten sonra listelenen programlar arasından başvuruda bulunmak istediğiniz programı, “Kullan” butonuna tıklayarak seçip ilerleyiniz.



Tercih Edilecek Program Seçimi



Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz. (Önlisans programı öğrenci/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.) Kayıt olmak istediğiniz programı seçerek “ Kaydet ” butonuna tıklayınız. Kayıtlı olduğunuz veya mezun olduğunuz programla aynı isme sahip bir programı (örneğin; İktisat programı öğrenci ya da mezunları, tekrar İktisat programını) tercih edemezsiniz. Program tercihi yaparken doğru programı seçtiğinizden emin olunuz.





