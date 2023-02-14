AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı: AUZEF geçme notu kaç?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ilan edildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünleme (telafi) sınavına 4-5 Şubat'ta katılmıştı.
Üniversite'nin resmi adresinden paylaşılan sonuç duyurusunda; "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS hesabınıza giriş yaparak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)’nde yer alan Sınav İşlemleri menüsünden 15 Şubat 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Aşağıdaki link üzerinden AUZEF bütünleme sınavından aldığınız notu görüntüleyebilirsiniz.
Uzaktan öğretim programlarında;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.