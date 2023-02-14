AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı: AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı. Üniversitenin resmi adresinden yapılan açıklamada; "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı sonuçları açıklanmıştır. " denildi. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonucu nasıl öğrenilir? Öğrencilerin dersten geçmesi için bütünleme sınavından kaç puan alması gerekir?

AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı: AUZEF geçme notu kaç? - 1

2022-2023 eğitim-öğretim yılı AUZEF  bütünleme sınavı sonuçları ilan edildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünleme (telafi) sınavına 4-5 Şubat'ta katılmıştı.

AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı: AUZEF geçme notu kaç? - 2

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇ DUYURUSU

Üniversite'nin resmi adresinden paylaşılan sonuç duyurusunda; "2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS hesabınıza giriş yaparak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)’nde yer alan Sınav İşlemleri menüsünden 15 Şubat 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı: AUZEF geçme notu kaç? - 3

Aşağıdaki link üzerinden AUZEF bütünleme sınavından aldığınız notu görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI

AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı: AUZEF geçme notu kaç? - 4

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Uzaktan öğretim programlarında;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

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