AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları açıklandı: AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Uzaktan öğretim programlarında;



Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.



Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.