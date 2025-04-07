AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru? (2025 AUZEF sınav takvimi)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava çok az bir zaman kala İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavları için öğrenciler son hazırlıklarını tamamlarken, sınavların kaç dakika süreceği ve kaç soru sorulacağı da merak ediliyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru?

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru? (2025 AUZEF sınav takvimi) - 1

2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavları için tarih araştırmaları başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, vize sınavları öncesinde sınav giriş belgelerini almaya başlarken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru?

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AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru? (2025 AUZEF sınav takvimi) - 2

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; AUZEF sınavları 12-13 Nisan günü yapılacak. Ancak ALES uygulaması sebebiyle 13 Nisan'da gerçeleşecek oturumun saati güncellendi ve 15.00'te yapılacağı bildirildi.

Vize sınavlarının giriş belgeleri ise sınavdan yedi gün önce kadar ilan ediliyor.

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru? (2025 AUZEF sınav takvimi) - 3

SINAV SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak olan AUZEF sınavlarında 30 dakika süre tanınacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

Sınav binası ve salonlarına girerken “Öğrenci Kimlik Kartına” ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile TC Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru? (2025 AUZEF sınav takvimi) - 4

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,

Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,

Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,

Mezuniyet üç ders sınavı ise 6 Eylül'de düzenlenecek.

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