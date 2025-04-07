AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru? (2025 AUZEF sınav takvimi)
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava çok az bir zaman kala İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavları için öğrenciler son hazırlıklarını tamamlarken, sınavların kaç dakika süreceği ve kaç soru sorulacağı da merak ediliyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru?
2025 AUZEF bahar dönemi vize sınavları için tarih araştırmaları başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, vize sınavları öncesinde sınav giriş belgelerini almaya başlarken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF kaç dakika, kaç soru?