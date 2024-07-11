Avrupa'nın en iyi üniversiteleri belli oldu: 21 Türk okulu ilk 500'e girdi
QS'in sıralamasına göre, Türkiye'den 21 üniversite Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı. ODTÜ, bu listede 114. sırada yer alarak Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu.
Sıralama kuruluşu QS, uluslararası yayın sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik gibi birçok alanı dikkate alarak Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesini sıraladı.
500 okul arasında Türkiye'den 21 okul listede kendine yer bulmayı başardı.