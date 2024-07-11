Avrupa'nın en iyi üniversiteleri belli oldu: 21 Türk okulu ilk 500'e girdi

TÜRKİYE'DEN HANGİ ÜNİVERSİTELER LİSTEDE?

QS'in sıralamasına göre, Türkiye'nin en iyi üniversitesi ODTÜ oldu. listenin 114. sırasında yer alan ODTÜ'nün arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 123'üncü, Koç Üniversitesi ise 159. sırada yer aldı.

Öte yandan ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitesi, işveren itibarı açısından Avrupa'nın en iyi 50 üniversitesi arasına girdi.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, "Türk üniversiteleri, artan uluslararası itibarlarının da etkisiyle yükselişe geçti. Bu artan prestij, onları küresel yüksek öğrenimde mükemmeliyetin en üst kademelerine yükseltmeye devam ediyor. Bu performansın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda dünyanın en iyi yükseköğretim sistemleriyle rekabet edecek şekilde konumlandıracak."