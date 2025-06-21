AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? AYT ile hangi sayısal, EA, sözel bölümlere girilir?
Üniversiteye geçişte en belirleyici adımlardan biri olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 2025 YKS’nin ikinci oturumu olarak 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. AYT, sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim almak isteyen öğrencilerin puanlarının hesaplanmasında temel rol oynuyor. TYT puanı yalnızca ön lisans (2 yıllık) programlara geçişte yeterli olurken, AYT puanı özellikle 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için zorunlu. Peki, AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? AYT ile hangi bölümlere ( 2-4 yıllık) girilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak. Sınav öncesi gündeme gelen konulardan biri de Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanı ile girilebilecek bölümler oldu. Peki, AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilebilir? AYT ile 2 yıllık bölümler mümkün mü? Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerine göre 2025 yılında hangi lisans programlarına yerleşilebilir? Bu sorular, tercih dönemine hazırlanan adaylar ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte puan türlerine göre AYT ile girilebilecek fakülteler ve bölümlerin detaylı listesi…