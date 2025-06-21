AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? AYT ile hangi sayısal, EA, sözel bölümlere girilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak. Sınav öncesi gündeme gelen konulardan biri de Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanı ile girilebilecek bölümler oldu. Peki, AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilebilir? AYT ile 2 yıllık bölümler mümkün mü? Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerine göre 2025 yılında hangi lisans programlarına yerleşilebilir? Bu sorular, tercih dönemine hazırlanan adaylar ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte puan türlerine göre AYT ile girilebilecek fakülteler ve bölümlerin detaylı listesi…