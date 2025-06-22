AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi?

Üniversite yolunda ikinci adım olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı bugün yapıldı. Öğrenciler sınavdan sonra TYT sorularını yorumladı. Peki TYT mi daha zordu, yoksa AYT mi?

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 1

Üniversiteli olmak isteyenlerin maratonu, bu yıl 2 milyon 500 bini aşkın adayın başvurduğu Temel Yeterlilik Testi ile başladı.

Dün gerçekleşen sınavda Türkçe'de 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde ise 20 olmak üzere 120 soru soruldu.

Üniversite yolunda ikinci sınav ise bugün yapıldı.

Sınav öncesinde yine benzer olaylar yaşandı.

Bazı öğrenciler sınava geç kaldı, bazıları yanlış belgeyle geldi.

Bursa'da ise bir öğrenci arkadaşlarıyla sohbete dalınca sınava giriş saatini kaçırdı.

EĞİTİM HABERLERİ

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 2

AYT'DE HANGİ SORULAR ÇIKTI?

Adaylar bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ter döktü.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlendi.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 3

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlandı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutuldu.

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 4

AYT SORULARI ZOR MUYDU?

Adaylar sınavın ardından soruları yorumladı.

İzmir'deki Namık Kemal Lisesi'nde sınava giren adaylardan Saadettin Sarıba, sınava ilk kez girdiğini söyleyerek, "Matematikte biraz zorlandım. Dünkü sınav daha kolaydı. Hedefim elektrik mühendisliği. Önce puanlar belli olacak sonra tercihlerimizi vereceğiz ve yerleştirilmeyi bekleyeceğiz." dedi.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 5

Hukuk bölümü okumak istediğini dile getiren adaylardan Ela Anbar ise "Sorular kafa karıştırıcıydı. Matematik benim beklediğimden daha kolay çıktı. Edebiyat beni zorladı. İkinci kez sınava giriyorum. Geçen sene daha zordu. Hukuk istiyorum. O olmazsa 4 yıllıkları eleyip, iki yıllık tercihi yapacağım." diye konuştu.

Adaylardan Gizem Özer, "Sorular zordu. Kolay olan bir şey yok. Geçen yıl da girmiştim. TYT daha zordu, bence AYT de zordu. Bilgisi olan ve çalışana kolay. Eşit ağırlık bölümündeyim. Psikoloji istiyorum" dedi.

Onur Kınalı ise "Bu yıl mezun oldum. Sınav kolaydı. TYT'de biraz karıştırdığım yerler oldu. Ama maksimum iki yanlışım çıkar. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği istiyorum. Herhalde istediğim bölüme giderim. Bence sınav kolaydı." diye konuştu.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 6

YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 7

POLİS ZAMANA KARŞI YARIŞTI, ÖĞRENCİYİ YETİŞTİRDİ

Üniversite sınavında sınana geç kalan öğrenciler dün olduğu gibi bugün de polis tarafından sınava yetiştirildi.

Bandırma Liseler Vadisi bölgesindeki okullarda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine kısa bir süre kala zamanın hızla daraldığını fark etti.

Panik yaşayan öğrenci ve ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip ve devriye araçları hızla harekete geçti.

Trafikte yoğunluk ve zamanla yarışan ekipler, öğrenciyi güvenli şekilde alıp siren eşliğinde sınav salonuna ulaştırdı.

Son dakikada sınav merkezine yetişen öğrenci derin bir nefes aldı.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 8

SINAVA KOŞARAK YETİŞTİ

Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de AYT heyecanı yaşandı.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için sabah saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte okulun yolunu tuttu.

Ancak bazı adaylar sınav saatine dakikalar kala koşarak okula geldi.

Kimi öğrenciler sınavın başlamasına saniyeler kala sınav salonuna girebildi.

Okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdüren veliler ise çocukları için dua etti.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 9

YANLIŞ SINAV GİRİŞ BELGESİYLE GELDİ

Sivas'ta ise bir aday AYT sınavına TYT giriş belgesiyle gelince salona alınmadı.

Eğitim fakültesine sınava gelen bir aday da sınav salonunun giriş kapısının kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti.

Görevliler tarafından içeri alınan aday, sınava katıldı.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 10

YARIM SAAT ÖNCE GELDİ, SINAVI KAÇIRDI

Bursa'da ise ilginç bir olay yaşandı.

Sınava gireceği okulun önüne 09.30'da gelen bir kişi, sınav stresini atmak için arkadaşlarıyla sohbet edip, sınav saatini kaçırdı.

10.03'te okulun giriş kapısına gelen aday, içeri alınmayınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Çevredekiler genç kıza, "Yarım saattir burada arkadaşıyla oturuyor. Suç kendinin. Bu senin geleceğin." diyerek sitem etti.

Genç kız, sınava girememenin şokunu yaşarken, arkadaşıyla geldiği yolu tekrar geri döndü.

AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi? - 11

İKİ ÖĞRENCİ FENALIK GEÇİRDİ

Cizre'deki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenci, sınavın başlamasından yaklaşık iki saat sonra rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Baygınlık geçiren iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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