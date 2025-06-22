AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi?

Hukuk bölümü okumak istediğini dile getiren adaylardan Ela Anbar ise "Sorular kafa karıştırıcıydı. Matematik benim beklediğimden daha kolay çıktı. Edebiyat beni zorladı. İkinci kez sınava giriyorum. Geçen sene daha zordu. Hukuk istiyorum. O olmazsa 4 yıllıkları eleyip, iki yıllık tercihi yapacağım." diye konuştu.

Adaylardan Gizem Özer, "Sorular zordu. Kolay olan bir şey yok. Geçen yıl da girmiştim. TYT daha zordu, bence AYT de zordu. Bilgisi olan ve çalışana kolay. Eşit ağırlık bölümündeyim. Psikoloji istiyorum" dedi.

Onur Kınalı ise "Bu yıl mezun oldum. Sınav kolaydı. TYT'de biraz karıştırdığım yerler oldu. Ama maksimum iki yanlışım çıkar. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği istiyorum. Herhalde istediğim bölüme giderim. Bence sınav kolaydı." diye konuştu.