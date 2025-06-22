AYT'den çıkan öğrencilerden sınav yorumu: TYT mi daha zordu, AYT mi?
Üniversite yolunda ikinci adım olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı bugün yapıldı. Öğrenciler sınavdan sonra TYT sorularını yorumladı. Peki TYT mi daha zordu, yoksa AYT mi?
Üniversiteli olmak isteyenlerin maratonu, bu yıl 2 milyon 500 bini aşkın adayın başvurduğu Temel Yeterlilik Testi ile başladı.
Dün gerçekleşen sınavda Türkçe'de 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematikte 40, fen bilimlerinde ise 20 olmak üzere 120 soru soruldu.
Üniversite yolunda ikinci sınav ise bugün yapıldı.
Sınav öncesinde yine benzer olaylar yaşandı.
Bazı öğrenciler sınava geç kaldı, bazıları yanlış belgeyle geldi.
Bursa'da ise bir öğrenci arkadaşlarıyla sohbete dalınca sınava giriş saatini kaçırdı.