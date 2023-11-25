Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara ve İstanbul'daki programlara katılan beş öğretmenle TRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak da konuştu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? - 1

Öğretmen atamaları hakkındaki güncel gelişmeler takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin bütçe görüşmelerini işaret etti.

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Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? - 2

Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara ve İstanbul'daki programlara katılan Tekin,  öğretmen atamalarına ilişkin son durumu aktardı.

Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? - 3

TEKİN'İN ATAMA SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak da şunları kaydetti: "2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dâhil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız."

Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? - 4

Öğretmen atama sayısının Aralık ayında belli olması bekleniyor. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması bekleniyor.

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