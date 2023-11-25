Bakan Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara ve İstanbul'daki programlara katılan beş öğretmenle TRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak da konuştu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?
Öğretmen atamaları hakkındaki güncel gelişmeler takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin bütçe görüşmelerini işaret etti.